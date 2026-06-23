Десятиліттями каміння саме повзло дном озера у Долині Смерті, а причина майже непомітна

Вчені сперечалися про це з 1948 року.

У американській пустелі під назвою "Долина Смерті" є дивне місце. Там важкі камені самі по собі переповзають з місця на місце й залишають за собою довгі сліди в засохлому мулі. Як це відбувається – не міг пояснити ніхто. Про розгадку повідомляє Space Daily.

Уявіть: рівне сухе дно озера, і по ньому тягнуться сліди від каменів – деякі завдовжки більше двохсот метрів. Самі камені лежать у кінці цих слідів. Ніхто їх не котив. Ніхто не бачив, як вони рухаються. Просто лежали в одному місці – і раптом опинялися в іншому.

Вчені сперечалися про це з 1948 року. Одні казали: мабуть, страшенно сильний вітер. Інші: мабуть, вони вмерзають у лід і лід їх тягне.

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Але перевірити не виходило – ніхто жодного разу не застав камінь у русі.

Поставили камери – і все побачили

У 2013 році дослідники розклали на дні озера 15 каменів із GPS-трекерами всередині й навісили камери навкруги. І зима видалася вдалою.

За їх словами, після дощів на дні утворилася невелика калюжа – по кісточку завглибшки. Вночі вона замерзала. Вранці сонце починало топити лід, і він тріскався на великі крижані шматки – як скло. А потім налітав легенький вітерець і починав штовхати ці крижані шматки по воді. І ось крижина впиралася в камінь – і штовхала його вперед.

Не ураган, а звичайний вітерець

Найдивовижніше – що для цього не потрібно нічого надзвичайного. Вітер був такий слабкий, що людина б навіть не звернула уваги. Лід – завтовшки як кілька аркушів паперу. А камені при цьому повзли – повільно, але повзли.

Зафіксовано, що один камінь за 16 хвилин проповз 65 метрів. Інший за зиму намотав аж 224 метри.

Чому ніхто не бачив цього раніше? Дослідження пояснює, що все діялося під водою і крижиною, майже непомітно. А слід у мулі з'являвся вже після того, як вода висихала – і виглядало так, ніби камінь переліз сам по собі і невідомо коли.

Новини науки

Раніше УНІАН писав, що 30 червня 1908 року над безлюдною сибірською тайгою щось вибухнуло в небі – і повалило понад 80 мільйонів дерев на площі близько 2 000 квадратних кілометрів. Ударна хвиля збивала людей з ніг і вибивала вікна за сотні кілометрів, а стовп світла був яскравішим за сонце. Але коли перша наукова експедиція нарешті дісталась туди у 1927 році – жодного кратера, жодного метеорита там не виявили. Лише мільйони повалених стовбурів і кілька обпалених дерев у самому центрі – вертикальних, наче щось вибухнуло прямо над ними.

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