Для перегляду онлайн-трансляцій доступні безкоштовні і платні сайти, серед яких можуть бути і шкідливі.

Відвідування спортивних подій завжди було улюбленим заняттям затятих уболівальників, проте під час пандемії більшість заходів було скасовано або перенесено на онлайн-платформи. Через це досить популярними стали трансляції в Інтернеті, а разом з ними з'явилися і нові ризики для безпеки особистих даних фанатів.

У зв'язку з цим фахівці ESET підготували поради, які допоможуть захистити пристрої користувачів під час відвідування стрімінгових сервісів.

1. Забезпечити захист роутера і домашньої мережі

Для перегляду онлайн-трансляцій необхідний роутер, який дозволяє підключати безліч пристроїв до домашньої мережі і отримувати доступ до стрімінгових сервісів. Однак незахищений роутер можуть використовувати зловмисники для доступу і зараження всіх підключених до нього девайсів. Тому перш ніж підключити пристрій і почати перегляд онлайн-трансляції, важливо переконатися в коректності налаштування вашого роутера.

Наступним кроком для захисту роутера і всієї домашньої мережі є створення окремих мереж з налаштованими дозволами . Це дозволить відключати пристрої, які не використовуються, а також спростить виявлення спроб проникнення зловмисників.

2. Налаштувати смарт-телевізор

Для початку необхідно змінити на своїх пристроях параметри конфіденційності, а також дозволи на збір інформації постачальником і її передачу третім особам. Оскільки були інциденти, в яких деякі провайдери збирали особисті дані своїх користувачів, включаючи записи голосу і звичок перегляду.

Також небезпеку може становити і увімкнення всіх можливих функцій пристрою, які можуть мати невиправлені вразливості і використовуватися кіберзлочинцями. Тому користувачеві важливо вимикати функції, які йому не потрібні. Крім цього, варто включити наявні налаштування безпеки, запропоновані виробником, і батьківський контроль в разі необхідності.

3. Встановити актуальні оновлення

На всіх пристроях, на яких користувач планує дивитися онлайн-трансляції, необхідно регулярно оновлювати операційну систему для виправлення вразливостей і запобігання їх використання кіберзлочинцями. На відміну від операційної системи комп'ютера або смартфона, вбудоване програмне забезпечення більшості смарт-телевізорів не оновлюється автоматично . Для перевірки наявності оновлень потрібно знайти сайт постачальника, вказавши номер моделі пристрою і поточну версію встановленого вбудованого ПЗ.

4. Використовувати рішення з безпеки

Пристрої користувача можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням або іншими видами кіберзагроз. Тому варто використовувати комплексне рішення для захисту смарт-телевізора від вірусів і програм-вимагачів або програму з безпеки для смартфонів і планшетів, яка на додаток до функції антивіруса захищає пристрій при здійсненні онлайн-платежів.

5. Обирати надійні сервіси для перегляду

Для перегляду онлайн-трансляцій доступні безкоштовні і платні сайти, серед яких можуть бути і шкідливі. Зокрема, на деяких безкоштовних ресурсах присутня велика кількість реклами. За результатами аналізу 23 000 стрімінгових сайтів половина відеореклами, яка відображалася на них, перенаправляла жертв на шкідливі сайти. Кіберзлочинці використовують різні схеми для заманювання користувачів - від технік соціальної інженерії до підроблених сайтів для майнінгу криптовалюти.

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Платні сайти можуть бути більш безпечними за умови, що вони є легітимними. Однак навіть лідери на ринку онлайн-трансляцій, наприклад, Disney+ або Amazon Prime та Hulu, не захищені від потенційних ризиків, зокрема, витоків даних, які ставлять під загрозу інформацію всіх своїх користувачів. Тому простими і ефективними заходами для базового захисту залишається використання надійного і унікального пароля, а також перевірка облікового запису за допомогою ресурсу haveibeenpwned.

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Автор: Григорій Бондар