Час анонсованої «супершвидкої» зарядки порівнюватиметься з часом заправки звичайних авто

Китайська компанія GAC планує почати тестування графенових батарей, що дозволять заряджати електрокари до 85% за 8 хвилин, вже наприкінці 2020 року.

Про це повідомляє CnTechPost.

Від результатів випробування на реальних авто буде залежати, чи запустять розробку у масове виробництво.

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Час анонсованої «супершвидкої» зарядки порівнюватиметься з часом заправки звичайних авто й може стати технологічним проривом для акумуляторних батарей.

Вартість електрокара з новою батареєю складе приблизно 30,4 тисячі доларів. Близько 40% – ціна батареї.

Розробку графенової технології компанія розпочала ще у 2014 році. Після майже 6 років досліджень GAC поступово освоїв технологію підготовки й застосування тривимірного графенового матеріалу (3DG).

У листопаді 2019-го компанія офіційно представила «надшвидку батарею для зарядження».

Що відомо про графен

Графен – потужний провідник, неймовірно легкий, хімічно інертний та гнучкий, володіє великою площею поверхні. Нано-субстанція стала знахідкою для вчених, що працюють над створенням великомірних накопичувачів енергії.

На основі графену вже створено надчутливі сенсори (можуть виявляти присутність одного електрона), біосенсори, мініатюрні конденсатори високої ємності, швидкодійні елементи енергонезалежної пам’яті нового покоління, модулятори випромінювання тощо. Проте, переважно, розробки вчених спрямовані на створення великих акумуляторів для транспорту.

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Автор: Яна Ставська