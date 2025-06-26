Дослідження показало, як розробка да Вінчі може покращити сучасні дрони

Учені продовжують вивчати так званий гвинт Леонардо да Вінчі, який може бути досконалішим за сучасний гвинт із чотирма лопатями.

Дослідники з Університету Джонса Гопкінса припустили, що винайдений Леонардо да Вінчі пристрій може стати ключем до створення технології більш тихих дронів. Про це пише Independent.

Да Вінчі, який відомий не тільки як художник і архітектор, а й інженер, понад 500 років тому створив прототип вертольота. Це найраніша конструкція гвинта-ротора, яка може створювати підйомну силу. Леонардо винайшов її за кілька століть до початку польотів.

Перспективу конструкції для сучасних дронів відзначив професор машинобудування Раджат Міттал з Університету Джонса Гопкінса. За його словами, аеродинамічні та аероакустичні характеристики винаходу недостатньо оцінені.

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Міталл на комп'ютері змоделював повітряний гвинт да Вінчі, вивчаючи його підйомну силу, потужність і вироблений шум. Він пояснив, що сучасні дрони сильно дзижчать через повітряні вихори біля кінчиків лопатей. На його думку, конструкція да Вінчі, яка має лише одну лопать у формі гвинта, буде безшумно розсіювати повітря, маючи при цьому таку ж підйомну силу, як і звичні гвинти.

"Повітряний гвинт да Вінчі продемонстрував значно нижче споживання механічної потужності та акустичної інтенсивності на одиницю підйомної сили", - йдеться у в дослідженні.

Учені продовжують вивчати характеристики конструкції, створеної да Вінчі. З'ясовують, наскільки вона зберігає стійкість і структурну цілісність, перш ніж перейти до створення гвинтокрилих апаратів, обладнаних гвинтом да Вінчі.

Інші факти про винаходи да Вінчі

Нагадаємо, що раніше вчені розвінчали так зване "правило дерев" да Вінчі. Художник вважав, що товщину гілок дерева можна порахувати математично. Він стверджував, що товщина гілки дерева або його стовбура дорівнює сумі товщини всіх гілок, що відходять від нього. Але сучасні вчені довели, що це співвідношення не сходиться на мікроскопічному рівні.

Пізніші дослідження картин да Вінчі, однак, підтвердили, що в зображеннях гілок криється прихована математика. Вчені навіть припустили, що ця прихована математика лежить в основі людської здатності розпізнавати зображення дерев у творах мистецтва.

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