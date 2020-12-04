Туманність потьмяніла і практично зникла всього лише за 20 земних років.

Вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося відобразити стрімке зникнення туманності Скат.

Знімки були опубліковані на сайті обсерваторії Хаббла.

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Як повідомляється, туманність Скат різко змінилася за останні 20 років. Дослідники кажуть, що спостерігають таку швидку швидкість зміни планетарної туманності вкрай рідко.

Ці зображення, зроблені Хабблом у 1996 році та у 2016 році, показують туманність, яка різко потьмяніла і змінила форму.

Яскраво-сині газові оболонки біля центру туманності майже зникли, а хвилясті краї, які й дали цій туманності назву Скат, практично зникли.

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Переклад: Катерина Лиманська