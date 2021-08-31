Ця інформація дозволить соцмережі, зокрема, персоналізувати рекламу.

Для користувачів Instagram зробить обов’язковою графу про дату народження.

Про це йдеться у повідомленні Instagram.

У компанії пояснюють, що таким чином хочуть удосконалити безпеку для молоді й "забезпечити правильний досвід для правильної вікової групи".

Ця інформація дозволить соцмережі персоналізувати рекламу, забороняючи контент 18+ для дитячої аудиторії.

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Схожу політику показу постів з "делікатним вмістом" практикує Facebook, однак соцмережа дозволяє його переглядати без зазначення віку – для цього достатньо просто клацнути на зображення.

Нові зміни стосуватимуться вже зареєстрованих користувачів, які не вказали дату народження. Відповідні сповіщення з’являться на екранах смартфонів під час відкриття додатку. У разі ігнорування людина просто не зможе ним користуватися.

Правильність віку буде визначати штучний інтелект – у ході аналізу постів, у яких людину вітали з днем народження.

У березні Instagram вніс зміни, які не дозволяють дорослим надсилати повідомлення юзерам до 18 років, які на них не підписані. А в липні соцмережа почала використовувати за замовчуванням нові облікові записи, що належать підліткам до 16 років в особистих налаштуваннях.

Поки невідомо, коли нові набудуть чинності нові правила.

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Автор: Іван Бойко