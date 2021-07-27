У соцмережі з'явиться реклама для неповнолітніх, а їхні сторінки приховуватимуть від підозрілих акаунтів.

Керівництво компанії Instagram має намір змінити правила щодо сторінок підлітків, аби зробити однойменну соцмережу для них безпечнішою.

Про це повідомили в офіційному блозі Instagram 27 липня.

По-перше, нові акаунти дітей до 16 років хочуть зробити закритими за замовчуванням, а вже зареєстровані підлітки отримають пропозицію обмежити доступ до своєї сторінки.

По-друге, новий алгоритм визначить "потенційно підозрілі" акаунти дорослих і завадить їм взаємодіяти з обліковими записами молодих людей. Під "потенційно підозрілих" підпадуть нещодавно заблоковані користувачі або ті, на кого надходили скарги від підлітків.

Читайте такожЦукерберг пообіцяв користувачам Instagram і Facebook мільярд доларівПо-третє, планується введення таргетованої реклами для неповнолітніх користувачів. Причому це торкнеться не тільки Instagram, а й соцмережі Facebook і месенджера Messenger.

Варто зазначити, що це далеко не єдині оновлення соцмережі за останній час. Наприклад, нещодавно користувачам дозволили приховувати лічильник лайків під публікаціями.

Крім того, в березні була запущена полегшена версія програми для Android-Instagram Lite.

Автор: Станислав Кожемякин