Власний корабель допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський".

Кабінет міністрів виділив кошти на придбання науково-дослідного судна – криголама для українських антарктичних експедицій.

Як повідомляється на сайті МОН, відповідне розпорядження було ухвалено урядом на засіданні 7 липня.

Наголошується, що власний криголам дозволить українським вченим після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, співпрацювати з іншими країнами, а у перспективі – працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах світового океану.

Крім того, власний корабель допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Дістатися до неї зараз можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставки експедицій і вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

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"Торік, коли пандемія COVID-19 тільки почалася, учасники 25-ї Української антарктичної експедиції надзвичайно складно діставалися станції. Перезмінка була під загрозою зриву, а дорога тривала понад місяць. Тому коли 6 лютого цього року полярники 25-ї УАЕ вперше в історії прямо зі станції спілкувалися з Президентом України, то на його запитання, що потрібно найбільше, учасники експедиції не роздумуючи відповіли: власний криголам", – пояснив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Задля придбання судна рішення Уряду має затвердити Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Як повідомляє "Суспільне", Євген Дикий розповів журналістам, що Україна вже домовилась з Великою Британією щодо закупівлі колишнього флагмана Британської антарктичної служби "Джеймс Кларк Росс" за 5 мільйонів доларів США.

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Автор: Дмитро Захаров