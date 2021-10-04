Виявилося, що надмірна любов до супергеройського кіно може привести до неприємних наслідків онлайн.

Експерти з кібербезпеки рекомендують інтернет-користувачам не встановлювати в якості паролів до облікових записів імена вигаданих супергероїв - їх дуже просто зламати.

Про це йдеться у доповіді компанії Mozilla, яка розробила браузер Firefox.

На основі аналізу бази даних зламаних паролів з сайту haveibeenpwned.com, аналітики виявили понад 900 тисяч паролів з іменами супергероїв.

У топ-5 найпопулярніших варіантів входять:

"Супермен" (майже 370 тис.); "Бетмен" ( понад 226 тис.); "Людина-павук" (160 тис.); "Росомаха" (53 тис.); "Залізна людина" (44 тис.).

Читайте такожСтався новий витік даних Facebook: як перевірити безпеку акаунтуКрім того, тисячі акаунтів по всьому світу виявилися захищені паролями у вигляді імен вигаданих персонажів, що володіють суперздатностями, наприклад, "Джеймс Хоулетт" (Росомаха), "Кларк Кент" (Супермен), "Брюс Уейн" (Бетмен) і "Пітер Паркер" (Людина-павук).

"Пароль подібний до ключа від вашого будинку. В онлайн-світі ваш пароль забезпечує безпеку вашого будинку з особистою інформацією, тому важливо переконатися, що він надійний", — закликають кіберексперти.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цьогоріч стало відомо, що корпорація Microsoft надала можливість користувачам повністю відмовитися від паролів в облікових записах.

Автор: Станіслав Кожемякін