В роботі соцмереж Facebook та Instagram сьогодні виникли масштабні збої. Проблеми торкнулися і додатку Facebook Messenger.
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Про це свідчать дані сайту Downdetector, який збирає інформацію про проблеми в роботі онлайн-сервісів.
Проблеми в роботі Facebook та Facebook Messenger почалися близько 11 ранку., головним чином вони торкнулися європейського регіону. На збої скаржаться і українські користувачі - труднощі виникають з відправкою повідомлень і при авторизації.
Аналогічна ситуація склалася з Instagram. Близько 11 ранку кількість повідомлень про проблеми з його роботою стрімко зросла.
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