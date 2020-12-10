Проблеми в роботі Facebook та Facebook Messenger почалися близько 11 ранку.

В роботі соцмереж Facebook та Instagram сьогодні виникли масштабні збої. Проблеми торкнулися і додатку Facebook Messenger.

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Про це свідчать дані сайту Downdetector, який збирає інформацію про проблеми в роботі онлайн-сервісів.

Проблеми в роботі Facebook та Facebook Messenger почалися близько 11 ранку., головним чином вони торкнулися європейського регіону. На збої скаржаться і українські користувачі - труднощі виникають з відправкою повідомлень і при авторизації.

Аналогічна ситуація склалася з Instagram. Близько 11 ранку кількість повідомлень про проблеми з його роботою стрімко зросла.

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Автор: Дмитро Захаров