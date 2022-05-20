Це вже другий тестовий політ у безпілотному режимі.

Космічний корабель Starliner американської корпорації Boeing успішно розпочав другий тестовий політ.

Про це повідомило Американське аерокосмічне агентство NASA в Twitter.

20 травня за допомогою важкої ракети-носія Atlas V він стартував з мису Канаверал в американському штаті Флорида, вийшов на орбіту та взяв курс на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Очікується, що Starliner прибуде на МКС менше ніж за 24 години. Він має пристикуватися до модуля Harmony американського сегмента МКС.

Це вже другий тестовий політ у безпілотному режимі. Замість астронавтів на місці капітана перебуває манекен, одягнутий у скафандр, на ім'я Роузі (на честь героїні плакатів про американських жінок, які працювали на підприємствах під час Другої світової війни). Starliner доставить на МКС понад 360 кілограмів вантажу, пробуде там тиждень та повернеться на Землю.

Свій перший тестовий політ корабель здійснив у грудні 2019 року. На його борту тоді також перебувала Роузі. Через нештатну ситуацію він не зміг піднятися на необхідну висоту для стикування з МКС. Тому тоді Starliner повернувся на Землю через два дні після запуску.

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