На знімку показаний фрагмент північної півкулі Меркурія з кратерами Кальвіно і Лермонтова та рівниною Сихту.

Космічний зонд BepiColombo передав перше фото поверхні планети Меркурій.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

"Спільна європейсько-Японська місія BepiColombo показала знімок Меркурія, зроблений 1 жовтня 2021 року, коли космічний апарат пролетів повз планету", - сказано в повідомленні.

На знімку показаний фрагмент північної півкулі Меркурія з кратерами Кальвіно і Лермонтова та рівниною Сихту.

У ESA розповіли, що знімок був зроблений, коли апарат перебував на відстані 2420 кілометрів. Після цього BepiColombo наблизився до Меркурія на відстань приблизно 199 кілометрів. Нові знімки очікуються найближчими днями.

В агентстві пояснили, що BepiColombo здійснив перший з шести запланованих прольотів біля Меркурія, під час яких постійно змінюватиме свою траєкторію, пише BBC.

Це необхідно, зокрема, для того, щоб уповільнити апарат після двох років зближення із Сонцем і закріпити його в гравітаційному полі Меркурія, щоб він міг залишитися на орбіті планети.

Перші зображення Меркурія у рамках місії отримали за допомогою контрольних або інженерних камер, встановлених на зовнішній стороні космічного апарата. Однак вчені сподіваються побачити на поверхні планети деякі знайомі об'єкти.

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"Думаю, ми впізнаємо кратер Койпер. Він - дуже яскравий. Потрібно почекати. Ми знаємо, що має бути в полі зору, але враховуючи освітлення та можливості цих невеликих камер - є деяка невизначеність", - сказав BBC Дейв Ротері з Відкритого університету Великої Британії.

Місія BepiColombo: що відомо

Як повідомляв УНІАН, місія BepiColombo стартувала із Землі у жовтні 2018 року. Її метою є дослідження таємниць найменшої й найменш вивченої планети Сонячної системи - Меркурія.

Місія BepiColombo, названа на честь італійського математика та інженера 20-го століття Джузеппе (Бепі) Коломбо, має прибути на орбіту Меркурія орієнтовно в грудні 2025 року. Там BepiColombo випустить два зонди для вивчення поверхні і внутрішньої будови Меркурія.

Загалом BepiColombo повинен пролетіти 9 млрд км - це вдвічі більше, ніж радіус усієї Сонячної системи.

Інтенсивність сонячного випромінювання на Меркурії приблизно в 10 разів вища, ніж на Землі. Апарату доведеться працювати в умовах як екстремально низьких, так і екстремально високих температур (від -180 до +450°C)

Меркурій - єдина планета земної групи, крім самої Землі, яка має глобальне магнітне поле. У цьому сенсі вона - виняток. Це поле в три рази сильніше в Північній півкулі, ніж в Південній.

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Автор: Олександр Топчій