Перша місія Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс досягла червоної планети.

Зонд "Надія" з ОАЕ вийшов на орбіту Марса в рамках першої арабської місії.

Про це повідомляє REUTERS.

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Перша місія Об'єднаних Арабських Еміратів на Марс досягла червоної планети й успішно вийшла на її орбіту після семимісячної подорожі, що дозволило почати відправку даних про атмосферу і клімат Марса.

Це робить ОАЕ п'ятим космічним агентством, що досягло Марса.

Місія ОАЕ на Марс: що відомо

Орбітальний апарат "Надія" був запущений 19 липня 2020 року.

Космічний зонд вивчатиме добові та сезонні погодні цикли, погодні явища в нижніх шарах атмосфери Марса, такі як пилові бурі, а також те, як погода змінюється в різних регіонах планети.

"Hope" була першою з трьох космічних місій, відправлених до Марса в липні 2020 року. Своїм місії на Марс також відправили США і Китай. Очікується, що всі три прибудуть на Марс у лютому 2021 року.

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Переклад: Катерина Лиманська