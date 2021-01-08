До інтегрованої мережі квантового зв'язку вже підключено понад 150 абонентів.

У Китаї під керівництвом вчених з Університету науки і технологій розгорнута перша у світі інтегрована мережа квантового зв'язку.

Про це повідомляє SciTechDaily.

Загальна протяжність мережі досягає 4600 кілометрів. І це повністю робоча мережа з більш ніж 700 оптичних сегментів і двома станціями космічного зв'язку з передачею даних по супутникових каналах.

До інтегрованої мережі квантового зв'язку вже підключено понад 150 абонентів: банків, підприємств, державних установ та інших служб, яким потрібен надзахищений зв'язок.

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Від звичайного шифрування даних квантовий зв'язок відрізняється тим, що ключі передаються за допомогою одиночних частинок, в даному випадку – за допомогою фотонів. Перехоплення фотона неможливо зробити непомітно, тому що про компрометацію ключів відразу стає відомо. Зашифровані дані по каналах квантового зв'язку передаються тільки тоді, коли квантово розподілені ключі передані без помилок і ознак перехоплення. Тому сьогодні немає можливості зламати канал квантового зв'язку.

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Автор: УНІАН