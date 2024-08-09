Вплив контенту TikTok понад дві години на день може бути пов'язаний із розладом харчової поведінки.

8 хвилин у TikTok достатньо, щоб нашкодити образу тіла в молодих жінок. Про це йдеться в новому дослідженні, пише The Conversation.

Як ідеться в дослідженні, TikTok, який дає змогу людям створювати та споживати короткі відео, зібрав понад 1 мільярд користувачів. Шкідливий контент, включно з відео, які пропагують розлад харчової поведінки та надзвичайно худі тіла, легко циркулює на платформі.

Учені набрали 273 дівчат віком від 18 до 28 років, які користуються TikTok, і випадковим чином розподілили їх на дві групи

Відео дня

Учасникам експериментальної групи показали 7-8-хвилинну добірку контенту "про-анорексію" і "фітнес-натхнення", взятого безпосередньо з TikTok. У цих відеокліпах молоді жінки обмежували споживання їжі і давали поради щодо тренувань і дієт, наприклад, описували свої очищувальні соки для схуднення.

Учасники іншої групи дивилися добірку відеороликів TikTok з "нейтральним" контентом, наприклад, відео про природу, кулінарію і тварин.

Використовуючи анкети, дослідники виміряли рівні задоволеності своїм тілом і ставлення до стандартів краси до і після того, як учасники подивилися контент TikTok.

Як повідомляється, в обох групах спостерігався певний спад задоволеності своїм тілом, але в тих, хто зазнав впливу "спеціального" контенту, спостерігалося найбільше зниження.

У дослідженні йдеться про те, що вплив контенту TikTok понад дві години на день може бути пов'язаний із розладом харчової поведінки.

Нагадаємо, раніше було названо 8 маловідомих рис людей, які найчастіше стають залежними від соціальних мереж.

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