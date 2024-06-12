Астронавт може долетіти до Марса, але на зворотному шляху у нього виникнуть серйозні проблеми.

Польоти на Марс можуть опинитися під загрозою. Нове дослідження показало, що тривалі космічні подорожі можуть вплинути на структуру нирок астронавтів.

Видання The Independent пише, що нирки ремоделюються під впливом умов у космосі, а деякі їхні частини демонструють ознаки зменшення після менш ніж місячного перебування в космосі. Отримані дані можуть поставити під загрозу плани SpaceX і Nasa щодо відправки екіпажів на Марс у найближчі десятиліття.

Вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL), які проводили дослідження, заявили, що мікрогравітація і галактична радіація спричиняють серйозні ризики для здоров'я.

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Майбутні польоти на Марс не виключені, але вчені зазначили, що, щоб уникнути серйозної шкоди для астронавтів, необхідно буде розробити заходи щодо захисту нирок. На борту космічних кораблів також можуть бути впроваджені методи відновлення, наприклад, апарати для діалізу.

"Ми знаємо, що відбувалося з астронавтами під час відносно коротких космічних польотів, які проводилися дотепер, щодо збільшення кількості проблем зі здоров'ям, таких як камені в нирках", - сказав доктор Кіт Сью.

При цьому він зазначив, що причини цього небезпечного явища невідомі, як і наслідки тривалих польотів у космосі.

"Якщо ми не розробимо нові способи захисту нирок, я б сказав, що якщо астронавт зможе долетіти до Марса, то на зворотному шляху йому може знадобитися діаліз. Ми знаємо, що нирки пізно виявляють ознаки радіаційного ураження; на той час, коли це стане очевидним, імовірно, буде вже занадто пізно запобігти відмові, що катастрофічно позначиться на шансах місії на успіх", - пояснив Сью.

Колонізація Марса - останні новини

Таємничу діру на Марсі виявив орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter компанії Nasa. Яма розташована поруч зі сплячим вулканом у районі Арсіа Монс - вулканічної рівнини, що простягнулася на тисячі кілометрів. Цей регіон піднятий відносно іншої частини Марса в середньому на 10 км.

Вчені припускають, що ями в цьому регіоні можуть бути входом у підземні лавові труби, які є наслідком вулканічної історії Марса. Коли зовнішня поверхня текучої лави охолола і затверділа, а внутрішня розплавлена лава витекла назовні, вони залишили після себе трубчасту структуру.

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