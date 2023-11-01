Мільярдер приєднався до світових лідерів і технологічних босів на саміті з безпеки у Великобританії.

Власник SpaceX і Tesla Ілон Маск вже давно відкрито заявляє про небезпеки, які представляє штучний інтелект, і на початку цього року попередив, що це може навіть призвести до "руйнування цивілізації".

На питання Sky News на саміті, чи вважає він все ще ШІ "загрозою для людства", він відповів: "Це ризик".

Це було тому, що такі країни, як США та Китай, підтримали угоду про співпрацю Великобританії з метою боротьби з потенційно "катастрофічними" небезпеками, які він може становити.

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Провідні світові держави в галузі штучного інтелекту увійшли до числа 28 країн, які погодилися з британською декларацією Блетчлі, в якій підкреслюється необхідність спільної роботи країн для використання потенціалу технологій, забезпечуючи при цьому безпеку людей.

Маск входить до числа понад 100 найбільших діячів політики та бізнесу, які брали участь у заході, включаючи таких, як Сем Альтман з OpenAI, Деміс Хассабіс з Google DeepMind та віце-президент США Камала Харріс.

Після завершення саміту Маск приєднається до Ріші Сунака для онлайн-чату на X (раніше Twitter). Обидва чоловіки говорили про подібні дистопічні загрози, які представляє ШІ, наприклад, про те, що терористи розробляють біологічну зброю або що людство взагалі втрачає контроль над технологіями.

Однак Маск більш активно висловлювався про регулювання, заявивши Конгресу США ще у вересні, що по ньому існує "переважний консенсус". Сунак, з іншого боку, висловив обережність, заявивши, що занадто великий нагляд задушить інновації.

Але найбагатша людина в світі дещо змінила свою тональність перед самітом з безпеки у Великобританії, висловивши свою незгоду з широкими заходами безпеки, оголошеними президентом США Джо Байденом на початку цього тижня.

Виступаючи на саміті, Маск припустив, що він волів би, щоб сектор регулював "сторонній арбітр".

"Мені незрозуміло, чи зможемо ми контролювати таку річ (ШІ). Але я думаю, що ми можемо прагнути направити його в напрямку, вигідному людству", - сказав він.

Критики заявили, що саміт занадто зосереджений на гіпотетичних загрозах, а не на більш очевидних і реальних небезпеках, оскільки підприємства та профспілки закликають до прийняття законодавства для захисту робочих місць і боротьби з дезінформацією, такою як діпфейки.

Розвиток штучного інтелекту

Незважаючи на те, що генеративний штучний інтелект (ШІ) існує вже багато років, його справжній вплив на наше життя проявилося лише в цьому році з запуском ChatGPT. Цей "розумний" чат бот знайшов застосування в різних областях, а в майбутньому може замінити багато професій.

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