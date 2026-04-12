Вовки в овечій шкурі: вчені викрили найбільш підступних істот планети

Вони роками обманюють інших, прикидаючись безневинними.

Тваринний світ виявився значно підступнішим, ніж ми звикли думати. Поки одні істоти чесно попереджають про свою небезпеку, інші влаштовують справжній маскарад, де ціна помилки – життя, пише BBC Wildlife.

Видання аналізує феномен мімікрії (здатність живих істот копіювати вигляд, звуки або запах інших видів чи навколишнього середовища), що заворожує вчених ще з XIX століття.

Як зазначили дослідники Елла Девіс та Бекі Гупер, ці еволюційні хитрощі дозволяють слабким виживати, а хижакам – безжально вбивати.

Вовк в овечій шкурі

Найбільш цинічною стратегією вчені називають агресивну мімікрію. Це той випадок, коли хижак виглядає максимально привабливо для своєї жертви.

Наприклад, орхідейний богомол настільки майстерно копіює пелюстки квітів, що комахи самі летять йому в лапи.

Схожим чином діють і підступні самки світляків: вони імітують любовні сигнали іншого виду, щоб заманити кавалерів не на побачення, а на власну вечерю.

Майстри ілюзій та звукового шантажу

Деякі істоти пішли ще далі, навчившись обманювати не лише зір, а й слух.

Так, павуки-пальпіпеди буквально "скриплять", імітуючи звуки небезпечних ос, щоб їх не чіпали.

Проте справжніми зірками "звукозапису" є австралійські лірохвости та пересмішники. Ці птахи здатні відтворити до 200 різних звуків – від шлюбних пісень конкурентів до виття автомобільної сигналізації чи навіть тріскоту бензопили.

Блеф на межі

Існує і так звана "нечесна" мімікрія – стратегія чистих блефувальників. Яскравий приклад – мімічний восьминіг, який за секунди змінює форму тіла, перетворюючись то на отруйну змію, то на камбалу.

На думку вчених, такий обман працює лише доти, доки в екосистемі достатньо справжніх оригіналів. Якщо ж самозванців стане занадто багато, хижаки швидко зрозуміють, що їх водять за ніс, і "акторська кар'єра" виду закінчиться трагічно.

За наявними даними, людське сприйняття часто підводить нас: навіть очні плями на крилах метеликів можуть виявитися не імітацією очей хижака, а зовсім іншою формою захисту, яку наука ще продовжує вивчати.

Невловимий пернатий

Раніше УНІАН повідомляв про виявлення в джунглях рідкісного птаха, за вбивство якого в часи мая карали стратою.

Легенда свідчить, що його груди стали червоними після того, як він занурився в кров останнього воїна старої цивілізації, що загинув у битві з конкістадорами.

