Євросоюз виступає за 'дзеркальне' обмеження чисельності російських військ, - Каллас

В ЄС розглядається пропозиція Каллас щодо визначення чітких позицій, з якими ЄС готовий виступити в переговорах з Росією.

В Європейському Союзі відзначають, що у можливій майбутній угоді про мир усі моменти мають бути врівноважені. Зокрема, якщо будуть передбачені якісь військові обмеження для України, то такі обмеження мають бути визначені і для Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу перед початком неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на Кіпрі.

Як наголосила Каллас, більш важливо розуміти, з якими позиціями по суті Євросоюз у єдності готовий вийти на переговори з Росією, якщо такі відбуватимуться.

"Я вже у лютому запропонувала документ із переліком їх усіх, починаючи з того, аби Росія фактично дотримувалася міжнародних зобов’язань, у яких вона зобов’язалася не нападати на сусідів і поважати суверенітет. Але звісно, там є й інші моменти. Наприклад, має бути віддзеркалення поступок, на які просять піти Україну, і зокрема, щодо воєнних обмежень. Це також має віддзеркалюватися і для Росії, якщо таке буде передбачено в угоді", - наголосила Каллас.

Крім того, вона сказала, що мають бути відображені питання більш ширшого характеру. Зокрема, безпекові інтереси Європи полягають у тому, щоб російських військ не було у Грузії і Молдові, і щоб російські війська не втручалися у вибори в різних країнах.

"Звісно, що це максималістський підхід, але до цього часу таким же є і підхід Росії з представленням їхніх максималістських претензій", - наголосила Каллас.

Окремо вона зазначила, що важливіші саме позиції, з якими виступатиме Єврооюз, а не питання, хто може бути спеціальним представником від ЄС на цих переговорах.

"Я сприймаю це як пастку, у яку Росія хоче нас завести, аби ми обговорювали, хто з ними буде вести перемовини, і вони вже обирають, хто підходить, а хто ні. Давайте не будемо йти у цю пастку. Переговори – це завжди командна робота", - наголосила Каллас.

За її словами, Росія зацікавлена у скасуванні санкцій, але таке рішення може ухвалювати лише Євросоюз. Тому, ЄС має говорити і про свої чіткі інтереси, аби ухвалювати якісь рішення стосовно санкцій.

Як повідомляв УНІАН, намагання США бути посередником у переговорах між Україною і Росією зайшли у глухий кут. До того ж, війна проти Ірану відволікла американські зусилля на ведення переговорів з Іраном.

Україна закликала Євросоюз допомогти в переговорах про припинення війни з Росією. Зі свого боку, ЄС прагне докласти зусиль і забезпечити, щоб будь-яка угода, якщо вона коли-небудь буде укладена, була найкращою як для України, так і для європейської безпеки.

Крім того, Європа шукає представника для переговорів з РФ, і в цьому процесі президент Фінляндії Александр Стубб може зіграти центральну роль.

