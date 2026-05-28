'Дорогий мотлох': CNN розповів про найпроблемніші кораблі ВМС США

На початку цього місяця ВМС США ввели в стрій останній із своїх 35 кораблів прибережної зони (LCS), USS Cleveland. Як пише CNN, ці кораблі з початку свого створення у 2008 році страждали від безлічі механічних несправностей та аварій, і в результаті абревіатура LCS стала сприйматися як синонім "халтури".

До того ж, це був дуже дорогий експеримент. Вартість програми оцінюється в 60 мільярдів доларів, але у звіті ProPublica за 2023 рік йдеться, що підсумкова вартість може перевищити 100 мільярдів доларів.

"Одна з найгірших авантюр у довгій історії військових, які купували переоцінені та неефективні системи озброєння", – йдеться у звіті.

Кораблі класу LCS – що про них відомо

Кораблі класу LCS – це "нижній рівень" флоту надводних кораблів США. Вони менші за есмінці з керованими ракетами, мають менший екіпаж і володіють меншою вогневою потужністю та засобами захисту, але вони швидші й здатні діяти на мілководді.

Жоден з них не використовує гребні гвинти або керма; натомість високошвидкісні водомети приводяться в рух газовими турбінами. Така конструкція дозволяє кораблям класу LCS працювати на мілководді та уникати заплутування в дротах або кабелях, які можуть використовуватися для кріплення мін.

Один із командирів кораблів класу LCS одного разу назвав їх "військовим гідроциклом з льотною палубою та гарматою".

Проблеми накопичувалися

Корабель класу LCS замислювався як ключовий компонент військово-морської могутності США в районах, які зараз перебувають у центрі уваги, таких як Перська затока та Південно-Китайське море.

Прихильники корабля називали його "вуличним бійцем", швидким і здатним боротися з групами малих катерів, але при цьому універсальним, здатним полювати на міни, подібні до тих, які Іран встановив в Ормузькій протоці.

Але проблеми почали накопичуватися. У січні 2016 року USS Fort Worth отримав пошкодження рухової установки в Сінгапурі і був виведений з ладу на вісім місяців. Цей інцидент став одним із чотирьох випадків механічних несправностей у флоті LCS за рік, що підірвало репутацію надійності кораблів.

У міру того, як проблеми з LCS ставали очевидними, керівництво ВМС вирішило, що кошти, закладені в бюджет програми, можна було б витратити ефективніше на інші цілі.

У 2021 році розпочалося виведення з експлуатації найстаріших кораблів – їх на сьогодні всього сім – включаючи USS Sioux City, який був списаний у 2023 році після всього п’яти років служби у флоті, де кораблі зазвичай служать 25 років.

Аналітики зазначають, що невідомо, наскільки корисними ці кораблі будуть насправді в бойовому сценарії. Також немає жодних доказів того, що в нинішній війні з Іраном три кораблі класу LCS, розгорнуті на Близькому Сході для розмінування, впоралися зі своїм завданням.

Карл Шустер, колишній капітан ВМС США, заявив CNN, що у кораблів LCS недостатньо засобів протиповітряної оборони для реальної ролі в бойових діях у спірних водах.

"Вони – легка здобич для крилатої ракети, безпілотника або авіаційної платформи. Вони практично безпорадні в будь-якій ситуації, коли існує загроза. Навіть патрулювання проти піратів занадто небезпечне в районах, де є ворожа повітряна загроза, загроза безпілотників, ракет або рою кораблів", – сказав він.

Раніше УНІАН розповідав, що одним із найвражаючих класів швидкохідних ударних підводних човнів США є клас Seawolf, який вперше був прийнятий на озброєння в 1997 році. Однак з того часу США змогли побудувати лише три таких підводні човни.

