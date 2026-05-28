Нова мобілізація не допоможе Росії на фронті: в ISW назвали головну перешкоду

Росія веде підготовку до тривалої мобілізації для компенсації високих втрат в Україні та збільшення чисельності військового контингенту на фронті. Однак, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, навіть за умови призову є одна важлива перешкода, яка завадить Росії змінити ситуацію на полі бою.

Як зазначають аналітики, Кремль, схоже, як і раніше дотримується позиції, що його головною перевагою над Україною є більша чисельність військ. Однак тактична перевага України у використанні безпілотників на лінії фронту та кампанії ударів середньої дальності нейтралізувала цю перевагу, завдавши непропорційно великих втрат російським військам.

При цьому відсутність значних успіхів на полі бою, зростаючі військові жертви та рівень втрат сприяють формуванню в Росії думки про те, що війна в Україні йде неблагополучно, що відповідно перешкоджає набору новобранців за контрактом. У результаті будь-яка кампанія примусової мобілізації буде значно менш популярною в Росії, порівняно з 2025 роком, коли російські війська досягали тактично значних успіхів на кількох ділянках, зауважують аналітики.

Головна проблема – логістика

Вплив потенційного призову на поле бою залишається неясним, з огляду на зростаючі потреби Росії в людських ресурсах і той факт, що удари українських безпілотників перешкоджають просуванню російських військ до лінії фронту, відзначають в ISW.

Росії необхідно не тільки заповнювати втрати на полі бою, але й набирати військовослужбовців до Російських сил безпілотних систем (РСБ) та захищати свої оперативні й тилові райони від ударів українських безпілотників, при цьому набір персоналу до російських військ за контрактом продовжує знижуватися.

При цьому в ISW вказують, що українські удари безпілотниками активно перешкоджають здатності Росії перекидати особовий склад на передову, а також забезпечувати постачання та утримувати позиції на передовій.

"Це значно скоротить кількість резервістів, які могли б навіть дістатися до передової, де вони могли б вплинути на російські наземні операції в нинішніх умовах… Українські війська створили глибоку зону активності безпілотників від середньої дистанції до лінії фронту, і незрозуміло, чи зможе додаткова мобілізація резервістів істотно поліпшити боєздатність російських військ, якщо вони не зможуть протистояти операціям українських безпілотників", – підкреслюють в ISW.

Україна масштабує удари по росіянам

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна запускає "логістичний локдаун" для масштабування ударів middle strike та системного знищення російських можливостей у тилу.

Як додав Федоров, за останні місяці в чотири рази збільшено знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання на оперативній глибині. За його словами, вже помітна закономірність на аналітичних графіках: чим більше знищується логістики росіян – тим менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

