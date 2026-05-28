Каллас заявила, що дипломати США покинули Київ через погрози Росії: в МЗС відреагували

В ЄС послалися на інформацію з України про дипломатів, які залишилися працювати в Києві.

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що дипломати посольств європейських країн залишаються в Києві на тлі погроз Росії завдати нових ракетних ударів по Києву. Проте, нібито дипломати посольтва США виїхали з України. Водночас, в Міністерстві закордонних справ України спростували цю інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу перед початком неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на Кіпрі.

Зокрема, вона прокоментувала погрози з боку Росії, і зокрема, аби дипломати залишили Київ через підготовку ударів.

"Це те, що робить Росія, бо вона дійсно не здобуває позиції на полі бою. Тож, вона зараз робить те, що насправді полягає у посиленні терористичних атак", - наголосила Каллас.

Вона сказала, це робиться для створення страху у суспільстві. "Це не спрацьовувало в продовж років, але я не думаю, що це спрацює зараз", - додала Каллас.

"Також те, що ми вчора почули від України, що всі посольства залишилися, крім одного. Тож це також вимагає сміливості від цих посольств. Але усі європейські залишилися, а Америка пішла", - наголосила Каллас.

Водночас, як наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам, заява про виїзд американьких дипломатів не є правдивою.

"Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності", - наголоив Тихий.

Оновлено о 10:12. Водночас, як повідомив журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, можливо йшлося про обставини перед російським масованим ракетним ударом в ніч з 23 на 24 травня.

"Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю, хто знає. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали", - відзначив Литвин.

Погрози РФ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в РФ заявили про наміри завдавати "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, відомство країни-агресорки закликало якомога швидше покинути місто.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала ці погрози шедевром лицемірства. Водночас, вона запевнила, що європейські дипломати нікуди не їдуть.

На тлі чергових погроз Росії державний секретар США Марко Рубіо і глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову.

За словами держсекретаря, він президенту ССША Дональду Трампу послання від ініціатора війни Володимира Путіна, яке було озвучене під час його розмови з Лавровим.

Також Рубіо заявив, що Америка готова й надалі брати на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України.

