ЄС відкриє переговори про вступ України вже у червні, – FT

Брюссель очікує, що Україна та Молдова відкриють перші переговорні кластери вже наступного місяця після послаблення угорського блокування процесу вступу.

Європейський Союз очікує, що вже у червні Україна та Молдова офіційно розпочнуть переговори про вступ до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Financial Times.

За словами Кос, Брюссель розраховує відкрити перший "кластер" переговорних розділів уже наступного місяця, а решту – у липні.

"Я налаштована позитивно. Тож очікую, що ми зможемо відкрити перший кластер у червні. А всі інші кластери – у липні", – сказала вона.

Йдеться про 33 переговорні розділи, які охоплюють різні сфери законодавства та реформ, необхідних для приведення українських норм до стандартів ЄС.

Угорщина більше не блокує процес

Раніше просування України та Молдови до ЄС стримувало вето Угорщини, яка блокувала відкриття переговорних розділів. Однак Кос заявила, що ситуація почала змінюватися після політичних змін у Будапешті та активізації діалогу з Україною щодо прав угорської меншини.

За її словами, новий уряд Угорщини демонструє "серйозність і добру волю" у переговорах.

"Вибори в Угорщині принесли нову динаміку. Вона все ще крихка, але рухається у правильному напрямку", – зазначила єврокомісарка.

Кос сказала, що реформи, які вже провели Київ і Кишинів, означають, що обидві країни мають сильну позицію для швидких дій після прийняття офіційного рішення.

"Це був головний момент... Щоб ми зробили з технічної точки зору все можливе, щоб, як тільки відбудуться можливі зміни в Угорщині, ми могли рухатися далі", - зазначила вона.

Раніше співрозмовники європейських ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія запропонує відкрити перший "кластер" переговорних розділів щодочленства України та Молдови в ЄС 16 червня.

Досі прогрес у питанні вступу України до ЄС гальмувався, головним чином, Угорщиною. Віктор Орбан, колишній прем'єр-міністр, послідовно блокував будь-які спроби просунути заявку України на членство в ЄС. Але після 16 років перебування при владі він був усунутий в результаті парламентських виборів в Угорщині в березні. Не схвалюючи членство України в ЄС, новий угорський уряд заявив про більш виважений підхід.

