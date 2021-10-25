Місія Blue Ghost стане першою з низки щорічних місій Firefly на поверхню супутника Землі.

Компанія Firefly Aerospace оголосила про досягнення важливої ​​віхи проекту, успішно завершивши етап критичного огляду конструкції місячного посадкового модуля Blue Ghost.

Про це повідомила компанія у своєму прес-релізі.

Проходження цього етапу відкриває шлях для будівництва Blue Ghost. Згідно з графіком місії Artemis, мунлендер має приземлитися в місячному басейні Моря Криз у вересні 2023 року. Модуль доставить на поверхню нашого супутника десять корисних вантажів NASA, а також кілька комерційних вантажів.

"Ця віха знаменує собою ще один крок у жорсткому графіку проекту, і його досягнення ще раз демонструє здатність нашої команди послідовно виконувати неймовірну роботу", - заявив гендиректор Firefly Том Марк'юзік.

Повідомляється, що Blue Ghost контролюватиме безпечну доставку корисного навантаження під час транзиту до Місяця і на його орбіту, а також на поверхні Місяця. Доставлені на поверхню апарати будуть досліджувати властивості реголіту, геофізичні характеристики поверхні і взаємодію сонячного вітру та магнітного поля Землі. Також буде проведено кілька демонстрацій ключових технологій, пов'язаних з навігацією і збором зразків.

"Місяць - вкрай важливий для більш далеких місій людства. Він має стати своєрідною базою, фортом, де в майбутньому будуть створюватися необхідні ресурси. В подібному освоєнні Місяця ми бачимо одну зі стратегічних цілей компанії", - прокоментував Макс Поляков, співзасновник і основний інвестор Firefly.

Море Криз було предметом вивчення попередніх місячних місій. Там свого часу здійснили посадку радянські апарати "Луна 15", "Луна 23" і "Луна 24". У 2012 році місія NASA GRAIL підтвердила і зазначила на мапі концентрацію мас у центрі басейну.

Співпраця NASA і Firefly Aerospace

У 2018 році Firefly Aerospace була обрана NASA для укладення контракту на комерційне обслуговування місячного корисного навантаження в програмі освоєння Місяця Artemis.

У межах програми Artemis Firefly Aerospace відповідатиме за комплексні послуги доставлення, включаючи інтеграцію корисного навантаження, запуск, посадку на Місяць і виконання місій з використанням посадкового модуля Blue Ghost.

У лютому 2021 року вони підписали контракт на доставку пакета з 10 наукових досліджень і демонстрацій технологій на Місяць в 2023 році. Місячний посадковий модуль Blue Ghost має корисне навантаження 50 кг.

Firefly Aerospace: що про неї відомо

Firefly Aerospace - приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги (від низької навколоземної орбіти й до Місяця), створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ у космос. Firefly пропонує запуск, переміщення в навколоземному просторі та посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

Автор: Олег Давигора