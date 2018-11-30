NASA вибрала компанію українця для освоєння Місяця, бюджет програми $2,6 мільярда

Всього NASA обрала 9 компаній, які будуть змагатися за гроші агентства, надавши свої послуги по доставці наукових вантажів або техніки на поверхню супутника.

Космічне агентство NASA опублікувало список з 9 американських компаній, з якими буде співпрацювати над відправкою апаратів на поверхню супутника в рамках програми NASA CLPS. Одна з компаній - Firefly Aerospace - заснована українцем і має офіс у Дніпрі.

Про це повідомляє Delo.ua.

Підприємства, обрані NASA, будуть змагатися за гроші агентства, надавши свої послуги по доставці наукових вантажів або техніки на поверхню супутника. Загальна сума контрактів, яку можуть отримати учасники CLPS — більше 2,6 мільярдів доларів.

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Компанії, що потрапили в список: Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond і Firefly Aerospace. У останньої — українські корені.

Компанія створена на базі Firefly Space Systems, яку в 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков. Вона розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс знаходиться в США, але R&D-центр (науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр) підприємства відкрився в Дніпрі. Там розробляють электрореактивный двигун і супутник. Компанія ще не проводила тестові або комерційні пуски — перші випробування заплановані на 2019 рік, коли вона отримає доступ до космодрому.

Відзначається, що NASA розглядає варіант надання коштів на розробку апаратури і дослідження, проте в компанії не очікують, що всі 9 підприємств досягнуть успіху в освоєнні Місяця. Програма CLPS стане першим кроком на шляху до повторної відправки людини на Місяць.