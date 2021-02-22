Cygnus доставив на МКС продовольство, предмети першої необхідності, а також обладнання та матеріали для проведення наукових досліджень.

Американський вантажний космічний корабель Cygnus з 3,7 т вантажу здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Читайте такожУкраїнсько-американська ракета вивела на орбіту транспортний корабель з вантажем для МКСЯк повідомляє NASA, під час стикування корабель був захоплений за допомогою дистанційної руки-маніпулятора Canadarm-2, яким керував японський космонавт Соїті Ногуті. Контроль за телеметрією здійснював американець Майкл Хопкінс.

Cygnus доставив на МКС продовольство, предмети першої необхідності, а також обладнання та матеріали для проведення наукових досліджень. Корабель залишиться на космічній станції до травня. Після відбуття Cygnus позбудеться кількох тонн сміття під час входу в атмосферу Землі, передає kommersant.

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Автор: УНІАН