Космічний апарат надішле детальні дані про свій стан 1 січня.

У NASA заявили, що їхній сонячний зонд Parker є "безпечним" і працює у нормальному режимі після успішного завершення найближчого в історії зближення з Сонцем будь-якого об'єкта, який створила людина, повідомляє Reuters.

Відомо, що космічний апарат пройшов 6,1 млн км від поверхні Сонця 24 грудня, влетівши у зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною. Таким чином це допоможе вченим більше дізнатися про найближчу до Землі зірку.

У агентстві додали, що операційна команда Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса в Меріленді отримала сигнал маячка від зонда незадовго до опівночі у четвер.

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У NASA очікують, що космічний апарат надішле детальні телеметричні дані про свій стан 1 січня. Також космічний апарат, рухаючись зі швидкістю до 692 тисяч км/год, витримував температуру до 982 градусів за Цельсієм.

"Таке вивчення Сонця зблизька дозволяє Parker Solar Probe проводити вимірювання, які допомагають вченим краще зрозуміти, як матеріал в цьому регіоні нагрівається до мільйонів градусів, простежити походження сонячного вітру (безперервний потік матеріалу, що виходить з Сонця) і виявити, як енергійні частинки прискорюються до швидкості, близької до швидкості світла", - підкреслили в агентстві.

У Reuters нагадали, що сонячний зонд Parker було запущено у 2018 році, який поступово наближається до Сонця, використовуючи прольоти Венери, аби гравітаційно витягнути його на тіснішу орбіту з Сонцем.

Космічні дослідження - останні новини

Раніше вчені повідомили, що планета розміром із Землю може мати атмосферу. Йдеться про холодну зорю "Траппіст-1", яка має сім потенційно схожих на Землю кам'янистих планет, що обертаються навколо своєї зірки.

Також стало відомо, що щось у ядрі Землі може змінювати тривалість днів. Зокрема на обертання Землі може впливати й зміна об'ємів води, адже маса зміщується під її поверхнею, так само як і об'єми льоду.

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