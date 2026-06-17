Напруга на знаменитому розломі в Америці досягла найвищого рівня за 1000 років: чим це небезпечно

Мешканцям Каліфорнії настійно рекомендується підготуватися до наступного сильного землетрусу.

Згідно з дослідженням вчених з Гавайського університету в Маноа, розлом Сан-Андреас і зона розлому Сан-Хасінто досягли найвищих рівнів напруги за останні 1000 років, що змушує вчених замислитися над тим, коли відбудеться наступний "великий землетрус" у Каліфорнії. Про це пише The Hill.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal of Geophysical Research: Solid Earth, лінії розломів досягли "безпрецедентних рівнів" напруги. Вчені припускають, що напруга, яка зазвичай вивільняється під час великих землетрусів, продовжує наростати, оскільки з моменту останнього "великого розриву" минуло 160 років.

Головна авторка дослідження, Ліліан Буркхард, заявила, що система розломів перебуває в "критично навантаженому стані".

Відео дня

"Наші результати показують, що рівні напруги на кількох сегментах розлому зараз знаходяться на рівні або вище найвищих значень, що спостерігалися за останнє тисячоліття, і що регіон може бути здатним до великого наскрізного розриву, який охопить обидві системи розломів", - сказала вона.

Дослідження також показало, що перевал Кахон у Південній Каліфорнії може діяти як "запобіжний механізм", блокуючи одночасне виникнення великих землетрусів уздовж розломів Сан-Андреас і Сан-Хасінто. Однак перевал Кахон також може "сприяти спільній розриву".

Землетрус, що одночасно охопить обидві лінії розломів, буде "значно руйнівнішим" і вплине на густонаселені райони Лос-Анджелеса, Сан-Бернардіно, Ріверсайда та долини Коачелла, згідно з дослідженням. Буркхард сказала:

"Умови, що визначають, чи відкриється, чи залишиться закритим розлом на перевалі Кахон під час землетрусу, мабуть, пов’язані з тим, наскільки тісно рівні напружень у двох системах розломів збігаються між собою в момент розриву".

Вчені провели дослідження, ввівши в комп’ютерну модель 1000-річну історію землетрусів у регіоні. Цю обширну історію було зібрано шляхом реконструкції геологічних даних за допомогою радіовуглецевого датування зміщених відкладень та аналізу річних кілець дерев.

Це дослідження може допомогти визначити рівні загрози землетрусів та сприяти плануванню дій експертами у разі стихійних лих, заявили в Гавайському університеті в Маноа.

"Це не прогноз того, коли відбудеться землетрус. Однак подібні дослідження є важливим внеском у національні та глобальні дослідження небезпеки землетрусів, оскільки ми використовуємо суворі кількісні методи для кращого розуміння ризику, з яким стикаються мільйони людей. Ми можемо сказати, що система перебуває в критичному стані, і що фізичні моделі, подібні до цієї, дають нам чіткіше уявлення про діапазон сценаріїв, до яких ми маємо бути готові. Ця інформація важлива для оцінки небезпеки, планування інфраструктури та готовності до надзвичайних ситуацій", - заявила Буркхард.

Важливо, що мешканцям Каліфорнії настійно рекомендується підготуватися до наступного великого землетрусу.

"Якщо ви живете або подорожуєте в районах, які можуть постраждати від землетрусу, підготовка є вкрай важливою, оскільки такі події можуть статися раптово, у будь-який час і практично без попередження", - зазначено на сайті штату.

Розломи на материках

У період з кінця грудня 2024 року до середини березня 2025 року в ефіопському регіоні Афар ґрунт змістився майже на 60 см. І це несподівано великий зсув для однієї з найважливіших рифтових зон Землі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: