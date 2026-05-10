У Каліфорнії фермери знищують 420 000 персикових дерев: яка причина

Влада виділила 9 мільйонів доларів допомоги на викорчовування рослин.

Масштабна криза в американському садівництві змусила уряд виділити екстрені мільйони на ліквідацію врожаю, який раптом став нікому не потрібним, повідомляє видання Independent.

Причиною такої радикальної міри стало закриття консервних заводів компанії Del Monte Foods у Модесто та Г'юсоні. Підприємство з 139-річною історією оголосило про банкрутство, залишивши сотні людей без роботи, а фермерів – без контрактів, які тривали десятиліттями.

За наявними даними, аграрії можуть втратити до 550 мільйонів доларів доходу. Під пилку потраплять близько 420 000 персикових дерев

Щоб врятувати ситуацію, влада виділила 9 мільйонів доларів допомоги на викорчовування дерев. На думку посадовців, виведення з ринку 50 000 тонн персиків допоможе уникнути надлишку продукції та вбереже виробників від додаткових збитків у розмірі 30 мільйонів доларів.

Попри те, що частину активів Del Monte викупила компанія Pacific Coast Producers, вона зможе прийняти лише половину врожаю. Як йдеться у повідомленні, решта фруктів просто не має покупця, тому фермерам доведеться перейти на інші культури.

Китай розплачується за свій "хороший" екологічний проєкт

Раніше УНІАН писав про масштабний проєкт Пекіна під назвою "Велика зелена стіна", у межах якого з 1980-х років висадили близько 78 мільярдів дерев. Спочатку ініціатива була спрямована на боротьбу з опустелюванням і пиловими бурями та вважалася екологічним успіхом.

Однак нові наукові дослідження показали, що масове озеленення має й негативні наслідки. Через різке збільшення лісів змінився водний баланс: посилилося випаровування та транспірація, і в окремих регіонах почав виникати дефіцит води. Вода фактично перерозподіляється всередині країни – частина територій отримує більше опадів, а густонаселені райони, навпаки, страждають від нестачі ресурсів.

