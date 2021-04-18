Ingenuity планують запустити 19 квітня / фото NASA
Перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планують здійснити в понеділок 19 квітня.
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Про це в Twitter повідомляє прес-служба NASA.
"Ми націлені вже в понеділок на перший керований політ на Марсі", - йдеться в повідомленні.
Місія Ingenuity на Марсі
- Ingenuity вагою менш як 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance. Вертоліт може здійснити до п'яти польотів на висоті до десяти метрів за весь період досліджень.
- Оснащений двома камерами, він здатний зависати у повітрі до 30 секунд для фотографування місцевості.
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