Космічне агентство NASA вже двічі переносило перший політ безпілотника Ingenuity.

Перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планують здійснити в понеділок 19 квітня.

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Про це в Twitter повідомляє прес-служба NASA.

"Ми націлені вже в понеділок на перший керований політ на Марсі", - йдеться в повідомленні.

Місія Ingenuity на Марсі

Ingenuity вагою менш як 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance. Вертоліт може здійснити до п'яти польотів на висоті до десяти метрів за весь період досліджень.

Оснащений двома камерами, він здатний зависати у повітрі до 30 секунд для фотографування місцевості.

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Автор: Катерина Лиманська