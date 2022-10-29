Незвичайні корональні діри зафіксувала обсерваторія сонячної динаміки.

Обсерваторія сонячної динаміки Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зробила незвичайний знімок Сонця.

Кадр опублікували в акаунті NASA Sun в Twitter.

"Сьогодні обсерваторія сонячної динаміки NASA спіймала "усміхнене" Сонце. Ці темні плями на сонці, які видно в ультрафіолетовому світлі, відомі як корональні діри", – йдеться в повідомленні.

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На світлині можна побачити дві корональні діри, які мають вигляд справжніх очей. А третя розташована нижче посередині і підозріло нагадує посмішку.

Останні відкриття NASA

Минулого місяця найпотужніший у світі космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" вперше зробив знімки і спектри Марса. На новій "тепловій карті" Марса видно прохолодні регіони: полюси і північна півкуля. На знімку вони представлені фіолетовим і червоним кольором.

А в серпні космічний телескоп NASA першим в історії зафіксував вуглекислий газ в атмосфері планети, розташованій за межами Сонячної системи.

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