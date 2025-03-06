Один із написів, знайдених під час розкопок археологів, припускає, що місто відвідав Юлій Цезар 46 року до н. е.

Італійські археологи з'ясували, що старовинне місто під назвою Інтерамна, яке вони вважали "глухим" у римську епоху, насправді було процвітаючим центром до 3-го століття.

Таким чином, знахідка переписує хронологію краху стародавньої імперії, пише Independent. На ділянках по всьому місту археологи виявили кілька стародавніх будівель і споруд, зокрема критий театр, річковий порт, ринкові площі, склади, багато з яких збереглися і процвітали на століття довше, ніж вважалося раніше.

Результати перевертають попередні уявлення про те, що місто було давньоримською глушиною. Насправді воно було процвітаючим містом.

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Розміри міста не досягли піку наприкінці II або на початку I століття до н. е., як вважали раніше, але зуміли протистояти занепаду до пізніх частин III століття н. е., сказали науковці. Вони зазначили, що знайшли "явні докази" сталого зростання міста із середини республіканського до раннього імперського періоду, "без реальних ознак скорочення або занепаду до пізньої частини III століття н. е.".

"Ми виявили процвітаюче місто, що пристосовується до кожного виклику, кинутого йому протягом 900 років", - прокоментував археолог Алессандро Лаунаро з Кембриджського університету.

Однією з найбільш вражаючих особливостей міста, виявилося те, що воно було "щільно заселене" за часів Римської імперії. Науковці розкопали кілька будівель і "набагато більшу частку" житлових будинків, що вказує на "високу щільність населення".

Тепер у дослідників є докази того, що забудована територія міста була "заповнена широким спектром" приватних і громадських будівель.

Один стародавній критий театр, виявлений археологами в місті, розміром близько 45 м на 26 м міг вміщати 1500 відвідувачів. Споруду використовували протягом усього життя міста.

Один із написів, знайдених під час розкопок, припускає, що місто відвідав Юлій Цезар 46 року до н. е.

Нові дані археологів вказують на те, що Інтерамна була пов'язана з довколишніми ринками через свою річку, а її порт, за оцінками археологів, був на піку діяльності між першим століттям до нашої ери і четвертим століттям нашої ери.

"Інтерамна, ймовірно, була перспективним містом для багатьох, що цілком може пояснити її чисельність населення і щільну забудову протягом тривалого періоду", - припустив Лаунаро.

Загалом, учені тепер вважають, що місто продовжувало жити і після того часу, коли римська Італія переживала занепад.

Знахідки археологів

14 лютого стало відомо, що в Лондоні археологи, які проводили розкопки на місці майбутнього будівництва хмарочоса, виявили руїни 2000-річної римської базиліки. Базиліка, побудована між 78 і 84 роками н. е., стояла в самому центрі міста, яке тоді називалося Лондініум.

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