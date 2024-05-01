Найглибшою підводною вирвою у світі виявилася блакитна діра біля берегів Мексики.

Блакитна діра Таам Джа, яку відкрили у 2021 році, спочатку вважалася глибиною 900 футів, але згідно з новим дослідженням, насправді вона на 480 футів глибша та перебуває на неймовірній глибині в 1380 футів.

Це робить її на 393 фути глибшою за попередню блакитну діру-рекордсменку: блакитна діра Санша Юнле, або Діра Дракона, у Південно-Китайському морі, глибиною 987 футів, пише Newsweek.

Дослідники вивчали блакитну діру Таам Джа, розташовану в затоці Четумаль біля узбережжя півострова Юкатан, за допомогою цілого набору інструментів. "Записи профілографа в дірі перевищили 420 метрів нижче за рівень моря, при цьому дна ще не досягнуто, що зробило Таам Джа найглибшою відомою блакитною дірою у світі", - констатували дослідники.

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Науковці зазначили, що під час експедиції 2021 року, коли було відкрито цю діру, її глибину виміряти не було можливості через обмежені інструменти.

Дослідження також показує, що солоність води в блакитній дірі нагадує солоність Карибського моря, а це означає, що Таам Джа може бути пов'язана з океаном через приховані тунелі.

"Подальші дослідження і впровадження технологій підводної навігації необхідні для вимірювання її максимальної глибини та вивчення того, чи є вона частиною взаємопов'язаної системи печер і тунелів. У надрах цієї діри також може перебувати біорізноманіття, яке необхідно вивчити і пов'язати з фізико-хімічними та геоморфологічними процесами", - зазначили вчені.

Що таке блакитні діри

Блакитні діри - це великі морські вирви, що ведуть до підземних печерних систем, які зазвичай трапляються в дрібних прибережних водах океану і названі на честь їхнього яскравого кольору. Вони утворюються внаслідок ерозії гірських порід і зустрічаються в районах, де порода океану складається з розчинного матеріалу, такого як вапняк, мармур або гіпс.

Відомі приклади включають 410-футову Велику блакитну діру в Белізі, 663-футову Блакитну діру Діна на Багамах і 328-футову Блакитну діру в Червоному морі біля Дахаба.

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