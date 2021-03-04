Стрімінговий сервіс Netflix запустив у своєму мобільному додатку функцію Fast Laughs - вона пропонує користувачам короткі комедійні кліпи, взяті з фільмів, серіалів і стенд-апів з каталогу Netflix.
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Як повідомляється, у блозі Netflix, комедійні сценки будуть організовані в стрічку і програватися одна за одною.
Стрічка буде формуватися для користувача індивідуально. Глядачі зможуть зберігати улюблені сцени, ділитися ними в соцмережах і негайно переходити до перегляду повної версії шоу.
Зараз Функція Fast Laughs доступна користувачам iPhone в декількох країнах, але скоро почнеться тестування версії для Android.
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