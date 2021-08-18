По всьому світу користувачі скаржаться на проблеми, які виникають після установки iOS 14.7.1.

Компанія Apple отримує безліч критики через нове оновлення iOS для iPhone, яке "ламає" гаджети. Вся річ у тому, що після установки версії ОС 14.7.1 смартфони перетворюються в "непотрібні цеглини". Виправити проблему поки ніяк не вдається.

Про проблеми з оновленням, яке "ламає" iPhone, повідомляє видання ixbt.

Так, в липні компанія Apple випустила iOS 14.7.1 для "яблучних" смартфонів. Спочатку оновлення повинно було допомогти з усуненням ряду помилок, таких як проблеми з розблокуванням Apple Watch і досить небезпечну уразливість в системі безпеки. Але разом з цим нова версія ОС принесла власникам iPhone проблему серйозніше.

Власники смартфонів скаржаться на форумах, присвячених компанії Apple, що після оновлення їх iPhone втрачають зв'язок. На екрані з'являється напис "Немає мережі", через що користувачі не можуть здійснювати дзвінки і підключатися до мобільного інтернету.

Така проблема перетворює iPhone в "марну цеглину". Мало кому потрібен смартфон, який не ловить мережу. Відзначається, що ламання після оновлення iOS трапляється у власників як "стареньких" iPhone 6s, iPhone 7, і iPhone 8, так і "свіжих" iPhone 11.

Читайте такожДо Землі летить астероїд: вчені оцінили, наскільки він небезпечнийДеякі користувачі також повідомляють, що смартфони не тільки втрачають зв'язок. В iPhone також може повністю пропадати сторінка "Стільниковий зв'язок" в налаштуваннях.

Служба підтримки Apple допомогти усунути проблему не може. Ніякі поради не допомагають повернути зв'язок. Можливо, власники iPhone зможуть вирішити ситуацію шляхом "знесення" оновлень, проте це все одно приносить багато труднощів.

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Автор: Поліна Кузенко