На дні озера Іссик-Куль археологи виявили велике загублене місто

Артефакти свідчать про те, що це було велике торгове місто на Шовковому шляху.

На дні киргизького озера Іссик-Куль археологи виявили вулиці , будівлі та мусульманське кладовище. За версією вчених, сильний землетрус на початку 15 століття затопив середньовічне місто на Шовковому шляху.

Підводні археологи нанесли на карту стіни, зруйновані будівлі, дерев'яні балки, млиновий жорно та велике мусульманське кладовище, виявлені на північно-західному мілководді озера, пише Ecoticias. Знахідки вказують на жваве середньовічне поселення, пов'язане з Шовковим шляхом.

Експедиція зосередилася на затопленому комплексі Тору-Айгир, де було задокументовано 4 ділянки затопленого поселення. На першій ділянці водолази виявили стіни з обпаленої цегли, зруйновані споруди та кам'яний жорно, яке на перший погляд може здатися чимось незначним, але це важлива підказка. Воно вказує на виробництво продуктів харчування в масштабах громади.

Відео дня

Команда також виявила декорований архітектурний елемент, який, можливо, належав громадській будівлі, можливо, мечеті, лазні або медресе.

На другій ділянці було виявлено велике мусульманське кладовище. Примітно, що останки були укладені відповідно до ісламських похоронних звичаїв – обличчями, зверненими до Мекки. Команда вилучила останки одного чоловіка та однієї жінки для подальшого вивчення.

Людські останки можуть допомогти з'ясувати, чим харчувалися люди, звідки походили їхні предки і яким було повсякденне життя в середньовічному поселенні на Шовковому шляху.

Крім людських останків, на аналіз взяли також дерев'яні балки, щоб встановити точну дату, коли було зрубано дерево для їх виготовлення.

Однак, вченим вже зараз зрозуміло, що комплекс Тору-Айгир колись був справжнім великим містом, в якому процвітала торгівля.

Інші новини науки

Вчені нарешті з'ясували, як утворилася річка, яка згадується в Біблії та належить до історій про Едем. Вчені зазначили, що геологічне відкриття розкрило раніше невідому главу в історії річки, пов'язану з однією з найвідоміших біблійних історій.

Крім того, в Туреччині танення снігу оголило стародавні руїни на горі. Руїни головної стіни свідчать про те, що вона могла досягати висоти до 4 м.

Вас також можуть зацікавити новини: