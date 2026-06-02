Відкриття геологів допомогло з'ясувати, як утворилася річка з Едему

Геологічне відкриття розкрило раніше невідому сторінку в історії річки, пов’язану з однією з найвідоміших біблійних історій.

Річка Євфрат згадується в Книзі Буття як один із чотирьох водних каналів, що витікають з Едему, біблійного райського саду, де, як вважається, жили Адам і Єва.

Незважаючи на її центральну роль у біблійній традиції та становленні цивілізацій Месопотамії, вчені довгий час не могли точно визначити, як утворилася ця річка, пише Daily Mail. Протягом десятиліть свідчення про її походження залишалися прихованими під шарами осадових порід і замаскованими мільйонами років тектонічних зсувів.

Тепер вчені заявили, що розгадали цю загадку, вперше реконструювавши давню історію цієї річки. Зазначається, що команда дослідників відтворила минуле річки, використовуючи сейсмічну зйомку, супутникові спостереження, геологічне картування та осадові відкладення, поховані під Середземним морем.

Аналіз показав, що дві величезні річки, відомі як Палео-Карасу та Палео-Мурат, колись текли окремо по території сучасної Туреччини та Сирії, перш ніж потужні геологічні сили змінили їхнє русло.

Приблизно 1,6 млн років тому ці водні шляхи злилися і почали текти до Перської затоки, утворивши сучасний Євфрат.

Що показав аналіз

Аналіз показав, що річка Палео-Мурат з'явилася понад 16,5 млн років тому, а Палео-Карасу – приблизно від 8,6 до 5,9 млн років тому.

У цей період обидві річки впадали в серію слабо пов'язаних між собою озер на південь від Північно-Анатолійського розлому, а не були частиною сучасної системи Євфрату.

Приблизно 5,3 млн років тому велика геологічна подія змінила Середземноморський регіон. Зв'язок між Атлантичним океаном і Середземним морем був обмежений поблизу нинішньої Гібралтарської протоки, що призвело до пересихання більшої частини Середземного моря.

Раптове зниження рівня моря призвело до того, що річки по всьому регіону стали глибше врізатися в ландшафт, адаптуючись до нових умов.

Вчені припустили, що протягом мільйонів років безперервна тектонічна активність змінювала русла річок Палео-Мурат і Палео-Карасу, поки вони в результаті не злилися близько 1,6 млн років тому, утворивши сучасну річку Євфрат.

Що відомо про Євфрат

Річка Євфрат, найдовша водна артерія Західної Азії, протікає через Плодородний півмісяць, регіон, який часто називають колискою цивілізації, оскільки тут зародилися одні з найдавніших суспільств людства.

Її східна гілка, відома як Месопотамія, включає річки Тигр і Євфрат. Ці дві річки створили оазис у посушливому регіоні, що сприяло процвітанню стародавніх цивілізацій, таких як шумери та ассирійці, близько 6000 років тому.

Незважаючи на те, що Євфрат відіграв центральну роль у процвітанні цих цивілізацій, походження цієї річки досі залишалося загадкою.

Раніше деякі дослідники припускали, що Євфрат походив від однієї річки, що впадала в Середземне море або в стародавні озера на території сучасної Туреччини, тоді як інші припускали, що він походив від річки, що впадала десь на Аравійському півострові.

