Танення снігу оголило стародавні руїни на горі в Туреччині; історик припустив, що це

Головна стіна, яка оточувала більшу частину комплексу, могла сягати висоти до 4 м, розповів історик.

Танення снігу на горі в центральній Туреччині оголило фрагменти стін, які, можливо, є залишками великого святилища.

Руїни розташовані неподалік від вершини гори Ліфос, висота якої становить 2509 м, у турецькій провінції Кайсері. Кадри, зняті з дрона після сезонного танення снігу, виявили укріплену ділянку, що займає площу близько 74 300 кв. м, а всередині огородженої території видно сліди споруд, пише Geekweek.

Відкриття отримало широкий розголос завдяки історику Халіту Еркілетліоглу. Він висунув припущення, що це місце раніше було великим святилищем біля підніжжя гори, яке, можливо, було присвячене Зевсу.

Відео дня

За словами Еркілетліоглу, існують описи цього місця, що включали стіни, вежі, арочні похоронні споруди та водосховища. Історик розповів, що головна стіна, яка оточувала більшу частину комплексу, могла досягати висоти до 4 м.

Видання міркує, що для зведення споруди такого розміру потрібні були значні трудовитрати, ретельне планування та досить вагомі причини для будівництва на такій висоті. Сліди, ідентифіковані як місця розташування водосховищ, вказують на те, що це було поселення.

Еркілетліоглу назвав це місце одним із найзагадковіших археологічних пам'яток у Кайсері. Він стверджує, що комплекс міг слугувати язичницьким святилищем або "храмовим містом", можливо, пов'язаним із культом Зевса. Згідно з його інтерпретацією, віруючі могли підніматися до гірського поселення в рамках паломництва.

Питання про те, чи був Ліфос святилищем, залишається відкритим. Особливості споруди також можуть відповідати укріпленому спостережному пункту, особливо з огляду на те, що вона контролювала маршрут, що веде до плато Текір.

Однак не можна виключити, що цей комплекс був одночасно священним місцем і виконував оборонні функції. У давнину релігійні та стратегічні функції часто поєднувалися. Гірське святилище могло одночасно слугувати сторожовою вежею. Укріплене поселення також могло бути місцем ритуалів.

Контрольовані археологічні дослідження могли б визначити дату його заснування, етапи будівництва та функцію цього місця. Вони могли б прояснити, чи був Ліфос насамперед святилищем, укріпленим поселенням, гірським притулком, центром паломництва або всім цим одразу.

Інші новини науки

Вченим вдалося з'ясувати, як утворилася річка з Едему. Геологічне відкриття розкрило раніше невідому главу в історії річки, пов'язану з однією з найвідоміших біблійних історій.

Також повідомлялося, що в місті з Біблії знайшли величезну статую Афіни, якій 2000 років. Археологи виявили її в давньоримському місті Лаодікея.

Вас також можуть зацікавити новини: