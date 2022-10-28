Судно, яке зазнало ушкоджень, було подароване минулого року Україні Бельгією.

Українські вчені планують відновити подароване Бельгією науково-дослідне судно, яке було пошкоджене через ракетний удар по Одеському порту.

Про це на брифінгу в Одесі повідомив морський біолог, очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він зазначив, що зараз, через повномасштабне вторгнення РФ, Україна не має змоги проводити відповідні дослідження у Чорному морі. Більше того, зазнало пошкоджень через ракетний удар судно "Борис Александров", яке було в минулому році приведено в Україну в рамках проекту ЄС EMBLAS та програми розвитку ООН з посиленого моніторингу Чорного моря.

"Нема мови не те що про якісь наукові експедиції. Навпаки, навіть науково-дослідне судно "Борис Александров", яке було минулого року приведене в Україну, постраждало від прильотів у Одеський порт. Його доведеться після війни ремонтувати і знов оживляти. Не кажучи про багато інших моментів...", - сказав Дикий.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Росія завдала удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети було збито українськими зенітниками, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Через удар в порту сталася пожежа.

Науково-дослідне судно "Борис Александров" - що відомо

З 2014 року українські вчена не мали судна для проведення досліджень з моніторингу морів.

21 жовтня 2021 року до Одеси прибуло науково-дослідне судно Belgica, подароване Бельгією Україні.

29 жовтня судно отримало нову назву "Борис Александров", на честь директора Інституту морської біології Національної академії наук України, член-кореспондент НАН, який загинув у пожежі, що майже повністю знищила будівлю інституту на початку грудня 2019 року.

Передачу Україні цього судна організовано і профінансовано Європейським Союзом в межах проєкту EU4EMBLAS, що впроваджується ПРООН. Тоді завдяки передачі судна проект підтримав амбіційну наукову програму "Моніторинг трьох європейських морів" Північного, Середземного та Чорного.

За словами заступника міністра економіки та праці Бельгії Томаса Дерміна, цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років.

Судно "Бельгіка": основні характеристики

Судно збудовано у 1984 року. Його довжина - 51,12 м, ширина - 10, осаду - 4,6 м, водотоннажність - 1,2 тис. тонн. Дальність плавання – 20 тис. морських миль при швидкості 12 вузлів, максимальна швидкість – 13,5 вузлів.

На борту знаходиться п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна).

Вас також можуть зацікавити новини: