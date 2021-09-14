Це дозволить відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів.

Уряд Бельгії передав Українському науковому центру екології моря легендарне науково-дослідне судно "Бельгіка".

Як повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, це дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів.

За словами заступника міністра економіки та праці Бельгії Томаса Дерміна, цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років. Судно дослідило майже 1 млн км моря та провело понад тисячу наукових кампаній.

"Однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з Українським науково-дослідним центром екології моря", - сказав він.

Далі судно розпочне свій шлях з бельгійського порту Зебрюгге до Одеси. На шляху в 8,600 км науковці оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.

Це входить до заходів наукової програми під назвою "Моніторинг трьох європейських морів" - Північного, Середземного та Чорного.

Крім того, заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях.

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Очікується, що судно прибуде в Україну у жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім’я і розпочне свою діяльність в Чорному та Азовському морях.

У відомстві зазначили, що передача судна відбулася завдяки укладеному у липні 2021 року Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Бельгійським Федеральним офісом науки і політики та Королівським Бельгійським інститутом природничих наук.

Україна отримала криголам James Clark Ross

Раніше Велика Британія передала Україні дослідницький криголам James Clark Ross для досліджень в Антарктиді. Кошти на його придбання виділив Кабінет міністрів на засіданні 7 липня.

Наприкінці серпня над новим флагманом українського наукового-дослідного флоту – криголамом James Clark Ross – піднято синьо-жовтий прапор. Ця подія відбулася в порту міста Фредеріксгавн (Данія), де наразі перебуває судно. Тепер, після переоформлення низки документів на нового власника – Україну, науково-дослідне судно зможе вирушити до Одеси.

Криголам James Clark Ross зможе взяти на борт одночасно до 50 вчених. При цьому на його борту розташовані вісім лабораторій для морських біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень. Крім того, на його борту знаходиться різноманітне обладнання для проведення наукових досліджень і технологічна платформа для встановлення нового обладнання. Судно в довжину майже 100 метрів з водотоннажністю 5732 тонни. Корабель може йти зі швидкістю 2 морських вузлів через рівне льодове поле товщиною 1 метр, а максимальна льодова перешкода на його шляху може досягати 4 метри. На воду корабель спустили 1 грудня 1990 року.

Автор: Тамара Отовська