Очікується, що неконтрольований ступінь китайської ракети Long March-5B повторно увійде до атмосфери Землі удосвіта 9 травня приблизно о 5:52 ранку за Києвом.
Зокрема, про це повідомляє ресурс Space-Track, підтримуваний військовими США.
Водночас час та місце досі не є точними.
Latest TIP (as of 2021-05-08 1416Z) for CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-09 0227(UTC) +/- 180 minutes at latitude -3.9 longitude 79.4— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 8, 2021
NOTE: Still not a precise time or location, given the window; both will still vary ovr the next 12 hrs
Аерокосмічна корпорація, яка також відстежує падіння ракети, прогнозує її входження в атмосферу приблизно о 6:30 за Києвом.
Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow our Twitter for updates. 1/4— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 8, 2021
**No new information yet from this morning's prediction - updating tweet to remove website link. pic.twitter.com/5TdgoTJcrX
Читайте такожЗ'явилося перше фото некерованої ракети, яка падає на ЗемлюЗгідно з ресурсом CelesTrak, падіння можна очікувати, зокрема, в районі Індійського океану.
Що відомо про Long March-5B
- 22-тонна ракета-носій Long March-5B стартувала з космодрому на півдні Китаю 29 квітня. Вона вивела на навколоземну орбіту основний модуль третьої орбітальної космічної станції КНР, яку планується розгорнути до 2022 року.
- Ступінь ракети неконтрольовано повертається на Землю.
- Повідомлялося, що некерований ступінь ракети-носія може впасти в Азії вже 8 травня.
- Міністерство оборони США заявляло, що збивати ракету поки не планує.
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