Точне місце падіння досі складно визначити.

Очікується, що неконтрольований ступінь китайської ракети Long March-5B повторно увійде до атмосфери Землі удосвіта 9 травня приблизно о 5:52 ранку за Києвом.

Зокрема, про це повідомляє ресурс Space-Track, підтримуваний військовими США.

Водночас час та місце досі не є точними.

Latest TIP (as of 2021-05-08 1416Z) for CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-09 0227(UTC) +/- 180 minutes at latitude -3.9 longitude 79.4

NOTE: Still not a precise time or location, given the window; both will still vary ovr the next 12 hrs — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 8, 2021

Аерокосмічна корпорація, яка також відстежує падіння ракети, прогнозує її входження в атмосферу приблизно о 6:30 за Києвом.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow our Twitter for updates. 1/4

**No new information yet from this morning's prediction - updating tweet to remove website link. pic.twitter.com/5TdgoTJcrX — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 8, 2021

Читайте такожЗ'явилося перше фото некерованої ракети, яка падає на ЗемлюЗгідно з ресурсом CelesTrak, падіння можна очікувати, зокрема, в районі Індійського океану.

Що відомо про Long March-5B

22-тонна ракета-носій Long March-5B стартувала з космодрому на півдні Китаю 29 квітня. Вона вивела на навколоземну орбіту основний модуль третьої орбітальної космічної станції КНР, яку планується розгорнути до 2022 року.

Ступінь ракети неконтрольовано повертається на Землю.

Повідомлялося, що некерований ступінь ракети-носія може впасти в Азії вже 8 травня.

Міністерство оборони США заявляло, що збивати ракету поки не планує.

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Переклад: Катерина Комолова