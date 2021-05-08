Час та місце падіння ракети не є точними / фото CASC

Очікується, що неконтрольований ступінь китайської ракети Long March-5B повторно увійде до атмосфери Землі удосвіта 9 травня приблизно о 5:52 ранку за Києвом.

Зокрема, про це повідомляє ресурс Space-Track, підтримуваний військовими США.

Водночас час та місце досі не є точними.

Аерокосмічна корпорація, яка також відстежує падіння ракети, прогнозує її входження в атмосферу приблизно о 6:30 за Києвом.

Читайте такожЗ'явилося перше фото некерованої ракети, яка падає на ЗемлюЗгідно з ресурсом CelesTrak, падіння можна очікувати, зокрема, в районі Індійського океану.

Що відомо про Long March-5B

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Переклад: Катерина Комолова