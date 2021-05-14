Наразі уряд Греції ще не дозволив українським туристам в'їзд до країни.

Греція з 15 травня 2021 року після тривалого локдауну, запровадженого ще восени минулого року, офіційно відкриває туристичний сезон.

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З цього дня країну зможуть відвідувати туристи, в тому числі й іноземні. Також знімається більша частина карантинних обмежень - заборона на переміщення по країні та на острови, відкриття музеїв і пляжів та багато іншого.

Однак вже сьогодні деякі грецькі музеї, в тому числі Музей Акрополя і давньогрецький храм Парфенон, відкрили двері для перших відвідувачів.

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Греція офіційно відкривається для іноземних туристів з 15 травня 2021 року.

Туристам дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19.

Втім, як заявили у Посольстві України в Греції, наразі уряд країни ще не дозволив в'їзд українським туристам.

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Автор: Марина Григоренко