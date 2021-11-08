Екіпаж місії "Шеньчжоу-13" проведе на орбіті півроку.

Учасниця місії "Шеньчжоу-13", 41-річна астронавт Ван Япін стала першою китайською жінкою, яка вийшла у відкритий космос.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Канцелярію програми пілотованої космонавтики Китаю.

"7 листопада о 18:51 за пекінським часом космонавт Чжай Чжиган відкрив вихідний люк вузлового відсіку основного модуля "Тяньхе" китайської космічної станції. О 20:28 космонавти Чжай Чжиган та Ван Япін по черзі покинули основний модуль "Тяньхе" й успішно вийшли у відкритий космос", – наголошується в повідомленні.

Якщо для Ван Япін це був перший вихід у відкритий космос, то для Чжай Чжигана це був другий вихід з 13-річною перервою. Він є першим китайським космонавтом, який здійснив вихід у відкритий космос.

Читайте також90-річний актор Вільям Шетнер побував у космосі на кораблі New Shepard (фоторепортаж)Відомо, що екіпаж "Шеньчжоу-13" проведе на орбіті півроку. Китай планує завершити у 2022 році створення повноцінної орбітальної станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX продовжує випробовувати прототип свого космічного корабля Starship SN20, призначеного для доставки людей на Місяць та Марс. У кінці жовтня компанія вперше запустила двигун корабля.

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Автор: Катерина Шварц