Вакуумний двигун Raptor оптимізований для роботи в космосі - всього їх буде три.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX продовжує випробовувати прототип свого космічного корабля Starship SN20, призначеного для доставки людей на місяць і Марс.

Про це повідомили на сторінці компанії в Twitter.

Спершу були успішно проведені вогневі випробування вакуумного двигуна Raptor - він оптимізований для роботи в космосі.

А через годину були запущені два встановлені на сьогодні атмосферні двигуни. Під час тестів від космічного корабля відлетіли кілька плиток.

Читайте такожНайбільша в історії: SpaceX у прямому ефірі зібрала ракету Starship (відео)Загалом на SN20 буде шість двигунів - три атмосферних і три вакуумних.

Starship є найбільшою ракетою, коли-небудь побудованою для космічних польотів. Створенням прототипу SN20 SpaceX зайнялася навесні 2021 року, а на початку серпня було оголошено про завершення роботи над 70-метровим прискорювачем з 29 киснево-метановими двигунами Raptor.

Раніше УНІАН повідомляв подробиці першого орбітального польоту ракети Starship SN20. Зокрема, стало відомо про намір SpaceX відправити другий ступінь Starship до Гавайських островів.

Автор: Станіслав Кожемякін