Причина блокування сторінок на цей час невідома.

Модератори соціальної мережі Facebook заблокували акаунти співробітників сайтів Znaj і Politeka.

Читайте такожFacebook видалятиме інформацію, яка заперечує ГолокостПро це пише "Страна" з посиланням на співробітників сайтів.

"Відключення акаунтів відбулося в середу, 23 грудня, без попереднього пояснення причини. У бан потрапили практично всі діючі працівники Politeka і Znaj. Через день з'ясувалося, що були відключені акаунти і деяких колишніх працівників", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що деяким заблокованим користувачам модератори пропонували скористатися формами подачі скарг. Але подати заявки на розблокування сторінок не вийшло. Не принесло ніякого результату і спілкування з технічною підтримкою Facebook поштою.

Facebook проти "фабрики тролів": що було раніше

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли модератори блокують акаунти, пов'язані з Politeka і Znaj. Вперше це сталося у вересні минулого року.

Тоді у Facebook заявили, що виявили в Україні "фабрику тролів" та видалили тисячі акаунтів. Серед них виявилися сторінки сайтів Znaj.ua, Politeka та Hyser, які були одними з найпопулярніших в країні.

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Автор: УНІАН