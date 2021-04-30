Кандидатуру Нельсона запропонував президент країни Джо Байден.

Сенат США одноголосно затвердив Білла Нельсона на посаду голови Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Читайте такожМарсохід NASA під час третього польоту встановив рекорд (відео)Кандидатуру Нельсона запропонував президент країни Джо Байден. До січня 2021 року цю посаду обіймав Джим Брайденстайн.

«Для мене велика честь висунення кандидатури президента і голосування в Сенаті. Я постараюся заслужити цю довіру. Вперед і вгору!",- цитує NASA слова нового глави.

Хто такий Білл Нельсон

Білл Нельсон народився 29 травня 1942 року. У 1968 році здійснив політ на космічному шатлі «Коламбія», провів на орбіті шість днів.

У 2001-2019 роках був сенатором від Флориди і входив до складу сенатського комітету з торгівлі, науки і транспорту, який займається бюджетом NASA. На посаді сенатора звинувачував Росію у зломі виборчої системи Флориди.

З 2019 року входив до консультативної ради NASA для надання консультацій з основних програм і політики агентства, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла