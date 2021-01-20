Служба безпеки України протягом 2020 року нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.
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Як повідомляє прес-центр СБУ, значна частина цих атак були інструментами гібридної агресії.
«За цей період нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тис. спільнот з мільйонною аудиторією та 21 бот-мережу потужністю близько 60 тис. акаунтів», - йдеться в повідомленні.
До кримінальної відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди було притягнуто 40 осіб і ще 32 фігурантів вже засуджено. В’їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в Інтернеті.
У СБУ також повідомили, що у ході спецоперації було викрито схему, яка завдавала масштабної шкоди економіці держави. «Її організувало колишнє керівництво Державної податкової служби. Так, збитки державі через різні податкові «скрутки» і конвертцентри оцінюються у 35 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Крім того, кіберфахівці СБУ викрили 6 злочинних груп, які незаконно втручалися у бази даних Мінюсту і вносили в держреєстри недостовірну інформацію.
Загалом протягом минулого року за матеріалами кіберпідрозділів Служби безпеки розпочато 496 кримінальних проваджень. Із них -129 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж та автоматизованих систем.
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