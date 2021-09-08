У квітні китайці показали прототип першого авто на електротязі, обладнаний фірмовою технікою.

У мережі з’явилися рендери першого серійного електроавтомобіля Xiaomi M1.

Згенеровані на чутках зображення імовірного дизайну електрокара на форумі компанії розмістив авторитетний учасник спільноти Мо Фей, пише GizChina.

Зовні Xiaomi M1 нагадує електрокари Tesla; має обтічний дизайн багажника, на колесах – унікальна фактура.

Працювати такий автомобіль буде, за словами Фея, на операційній системі MIUI For Car, що забезпечить інтелектуальне кермування, автоматичне помічне кермування.

У авто також передбачені голосовий помічник Xiao Ai й великий голографічний центральний екран управління й акумулятор на 1000 км автономної роботи.

Видання зазначає, що ці зображення – поки тільки "уява" Мо Фея, і що інші користувачі, імовірно, викладуть своє бачення китайського електрокара.

Про вихід на ринок смарт-електрокарів гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь оголосив у березні 2021 року. У компанії заявили, що інвестують у розробку 10 мільярдів американських доларів протягом наступних 10 років.

У квітні китайці показали прототип першого авто на електротязі, обладнаний фірмовою технікою.

Цзюнь назвав майбутні авто Xiaomi "останнім великим бізнес-проектом його життя" і зазначив, що заради просування електрокарів на ринок навіть готовий пожертвувати своєю репутацією.

1 вересня Xiaomi офіційно оголосила про завершення реєстрації бренду Xiaomi Motors як окремої компанії з уставним капіталом у 1,55 мільярда доларів.

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Автор: Яна Ставська