Діаметр астероїда становить 14 метрів.

Сьогодні, 2 квітня, повз Землю на величезній швидкості пролетить 14-метровий астероїд.

Про це повідомляє Express.

Як повідомляється, швидкість астероїда становить 4,3 кілометра на секунду або 19440 км / год, а це означає, що подорож між Землею й Місяцем займе у нього всього 19 годин. Для порівняння, місії Аполлона-11 у 1969 році знадобилося три дні, щоб досягти Місяця.

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Космічний камінь під назвою 2021 FT не становить загрози для Землі через розмір і відстань, на якій він пройде, впевнені вчені.

За даними NASA, астероїд згорів би в атмосфері при зіткненні з Землею.

Як повідомляється, астероїд пролетить на безпечній відстані в 4,3 місячних відстані - або понад 1,3 мільйона кілометрів.

Проте, з астрономічної точки зору це "на волосок", тому NASA віднесло його до об'єктів, що зближуються з Землею.

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Автор: Катерина Лиманська