Зусилля з розведення, що проводяться нині, дають "динозавровому дереву" нове життя.

У новій спробі врятувати рослинне життя, що перебуває під загрозою зникнення, захисники природи поширили по всьому світу перший набір виведених "динозаврових дерев".

Як пише Interesting Engineering, сосни Воллемі (Воллеміa nobilis) існували на тій самій Землі, що й динозаври, які бродили мільйони років тому. Разом зі своїми лютими сусідами вони теж вимерли близько 70-90 мільйонів років тому, але це виявилося неправдою.

Після їхнього дивовижного і новаторського повторного відкриття в Австралії вони швидко опинилися в Червоному списку як такий, що перебуває під загрозою зникнення, вид у 1990-х роках.

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"Оскільки зміна клімату продовжує сіяти хаос, провокуючи лісові пожежі та хвороби, захисники природи втрутилися, щоб врятувати сосну Воллемі від насуваючогося вимирання вдруге, не бажаючи ризикувати тим, що вони можуть чарівним чином знову з'явитися", - йдеться у статті.

Важливо, що зусилля з розведення, які наразі проводяться, дають "динозавровому дереву" нове життя. Сосна Воллемі в Англії вперше дала плоди, заклавши основу для нового насіння і нових дерев.

Сосна Воллемі - одне з найстаріших і найрідкісніших дерев у світі. За даними уряду Нового Південного Уельсу, в дикій природі залишилося всього 46 дорослих дерев і 43 молодих. Стародавнє хвойне дерево з характерною темно-червоною пухирчастою корою і папоротевим листям іноді називають живим викопним, деревом, що належить до сімейства, вік якого становить 200 мільйонів років.

Девід Нобл знайшов групу, що росте в ізольованій ущелині в національному парку Воллемі, Новий Південний Уельс, Австралія, у віддаленому каньйоні тропічного лісу Великих Блакитних гір.

"На світовій арені це одне з найвидатніших відкриттів століття", - сказала докторка Барбара Бріггс із Королівського ботанічного саду в Сіднеї.

Найстаріше дерево у світі висіло на волосині: через нещодавні екстремальні зміни погоди 100 екземплярів у дикій природі було знищено у вогні у 2019-2020 роках. Найбільші загрози, з якими стикається "дерево динозаврів", - це катастрофічні пожежі та втручання людини.

Фахівці з охорони природи відреагували на це розведенням генетично різноманітних сосен Воллемі. Нещодавно вони поширили перші зразки в ботанічних садах по всьому світу.

Фахівці з охорони природи сподіваються, що група виведених сосен Воллемі забезпечить їхнє виживання в умовах зміни клімату. Ще більш сприятливою подією стало те, що сосна Воллемі, куплена парою в Англії, щойно принесла плоди, відкривши шлях для посадки наступного покоління. Памела Томпсон, власниця і головний садівник Pear Tree Cottage, сказала:

"Було б приголомшливо, абсолютно приголомшливо мати саджанці і розмножуватися від найрідкіснішого дерева у світі. Я не могла собі уявити, що мені так пощастить". Довгі звисаючі плоди - це чоловічі шишки, а кулясті колючі плоди - жіночі шишки. Тож ми справді сподіваємося, що наприкінці року зберемо і проростимо деяке з її насіння".

Нещодавно Воллемі опинилися в центрі уваги в Музеї набережної Бранлі, одному з найпрестижніших музеїв Франції. Таким чином, "дерево динозаврів" повертається в усьому світі в спробі зберегти історію природи.

Новини про стародавні дерева

Вік остистої міжгірської сосни з Великого басейну, відомої як Мафусаїл, становить понад 4800 років. Це рекордсмен серед найстаріших у світі неклональних дерев (вони ростуть як єдине ціле).

Воно дерево почало своє життя ще до будівництва пірамід і продовжує жити й досі. Його місцезнаходження трималося в секреті доти, доки його випадково не розкрили.

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